Вычисли значения всех выражений. Догадайся, как связаны выражения в каждом столбике. Запиши недостающее выражение в третий столбик. 16+8+5 29+(16+8) 7+43+20 70-(43+7) 24+35+6 ...

Математика

Вычисли значения всех выражений. Догадайся, как связаны выражения в каждом столбике. Запиши недостающее выражение в третий столбик. 16+8+5 29+(16+8) 7+43+20 70-(43+7) 24+35+6 ...

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