Вычисли значения всех выражений. Догадайся, как связаны выражения в каждом столбике. Запиши недостающее выражение в третий столбик. 16+8+5 29+(16+8) 7+43+20 70-(43+7) 24+35+6 ...
Математика
Вычисли значения всех выражений. Догадайся, как связаны выражения в каждом столбике. Запиши недостающее выражение в третий столбик. 16+8+5 29+(16+8) 7+43+20 70-(43+7) 24+35+6 ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16+8+5=29 29+(16+8)=53 7+43+20=70 70-(43+7)=20 24+35+6=65. 65-(35+24)=6
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