Вычисли значения выражений при заданных значениях переменной величины a 1) 11851:a-109,если a=97 2) 1931-7*а,если а=218
Математика
Вычисли значения выражений при заданных значениях переменной величины a 1) 11851:a-109,если a=97 2) 1931-7*а,если а=218
Ответ(ы):
Гость:
11851:97-109≈13,2 1931-7*218=405
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
З Ужгорода о 6 годині ранку вилетів літак у Харків із швидкістю 600 км/год. Через 24 хв слідом за ним вилетів другий літак, який пролітав 800 км/го...