Вычисли значения выражений при заданных значениях переменной величины a 1) 11851:a-109,если a=97 2) 1931-7*а,если а=218

Математика
Вычисли значения выражений при заданных значениях переменной величины a 1) 11851:a-109,если a=97 2) 1931-7*а,если а=218
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11851:97-109≈13,2 1931-7*218=405
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