Вычисли значения выражений 80х3+450-90= 56:(7х2)х2= 690+(450-300):5= 13х4+3х17= 90х4+240-70=

80x3+450-90=600 По действиям: 1)80x3=240 2)240+450=690 3)690-90=600 -- 56:(7х2)х2=8 По действиям: 1)7x2=14 2)56:14=4 3)4x2=8 -- 690+(450-300):5=720 По действиям: 1)450-300=150 2)150:5=30 3)690+30=720 -- 13х4+3х17=103 По действиям: 1)13x4=52 2)3x17=51 3)52+51=103 -- 90х4+240-70=530 По действиям: 1)90x4=360 2)360+240=600 3)600-70=530