Вычислить. -4-2/9+2+5/9 , +3+4/7-5-2/7 . -2-5/9-4-2/9 , -1-3/17+2+5/17 , -3-4/11+2+5/11 , +1-8/15-3-7/15 Хотя-бы к одному подробное пояснение !
Математика
Вычислить. -4-2/9+2+5/9 , +3+4/7-5-2/7 . -2-5/9-4-2/9 , -1-3/17+2+5/17 , -3-4/11+2+5/11 , +1-8/15-3-7/15 Хотя-бы к одному подробное пояснение !
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Гость:
Воооооот молодецц спасибоооо напишииии
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