Вычислить массу кислорода , которая вместе с водородом образуется при разложении 18 г воды.( задача с химическим уравнениям реакции )

Химия
Вычислить массу кислорода , которая вместе с водородом образуется при разложении 18 г воды.( задача с химическим уравнениям реакции )
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Автор: Гость
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Гость:
Зайди в хром и там загугли там тебе все и понятно напишут
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