Вычислить массу соли и определите характер среды,если в реакцию с 189 г азотной кис??оты вступило в реакцию 72 г гидроксида калия.

Химия
Вычислить массу соли и определите характер среды,если в реакцию с 189 г азотной кис??оты вступило в реакцию 72 г гидроксида калия.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уже решил , скоро залью скриншот
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Оля посадила семена помидоров 23февраля. Первые ростки взошли через 14дней. Какого числа взошли первые ростки? Помогите решить
Ответить
Математика
Если сложить возрасты отца и сына, то получим 52 года. Через 8 лет значение отношени?? возраста отца и сына будет равен 3. Найдите возраст отца и в...
Ответить
Английский язык
Переведите на английский. 1. Вчера в 9 часов вечера я смотрел телевизор. 2. Она сказала, что еще не выполнила домашнее задание 3. Когда приш...
Ответить
Геометрия
В равнобедренном треугольнике найдите неизвестные стороны если боковая сторона ??а 5 см. больше основания, а периметр 24 см.
Ответить
Русский язык
Переведите слова малий (маленький ) , поганий , хороший
Ответить