Вычислить массу соли и определите характер среды,если в реакцию с 189 г азотной кис??оты вступило в реакцию 72 г гидроксида калия.
Химия
Вычислить массу соли и определите характер среды,если в реакцию с 189 г азотной кис??оты вступило в реакцию 72 г гидроксида калия.
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