Вычислить объем углекислого газа,который выделяется при обжиге 200г известняка со??ержащего 90% карбоната кальция.
Химия
Вычислить объем углекислого газа,который выделяется при обжиге 200г известняка со??ержащего 90% карбоната кальция.
Ответ(ы):
Гость:
CaCO3 = CaO + CO2 Количество вещества без примесей 200* 0,9 : 100 = 18 моль это = количеству моль CO2 Объем СО2 = 22,4 *18 =403,2 л
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