Вычислить периметр и площадь прямо угольник, если длина одной из его сторон равна 10 см 8 мм, длина другой в 6 раз меньше

Математика

Вычислить периметр и площадь прямо угольник, если длина одной из его сторон равна 10 см 8 мм, длина другой в 6 раз меньше

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