Вычислить периметр и площадь прямо угольник, если длина одной из его сторон равна 10 см 8 мм, длина другой в 6 раз меньше

Математика
Вычислить периметр и площадь прямо угольник, если длина одной из его сторон равна 10 см 8 мм, длина другой в 6 раз меньше
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)10см 8мм=108мм 2)1086=18(мм)-2 сторона 3)108*2+18*2=142(мм) Ответ:14 см 2 мм
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