Вычислить площадь прямо угольник со сторонами а и b если а 135м; б 27м; а 254 км, б 18 км; а 423 мм, б 15 мм.
Математика
Вычислить площадь прямо угольник со сторонами а и b если а 135м; б 27м; а 254 км, б 18 км; а 423 мм, б 15 мм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если S=a*b: 1)а=135, b=27,то S=135*27=4995 2)а=254,b=18,то S=254*18=4572 3)a=423,b=15,то S=423*15=6345 Ответ:4995(м),4572(км),6345(мм)
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