Вычислить площадь прямо угольник со сторонами а и b если а 135м; б 27м; а 254 км, б 18 км; а 423 мм, б 15 мм.

Математика

Вычислить площадь прямо угольник со сторонами а и b если а 135м; б 27м; а 254 км, б 18 км; а 423 мм, б 15 мм.

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