Вычислить производные при данном значении аргумента а)f(x)=4x^3-3x^2-x-1 f(-1) б)f(x)=(2x^2-1)(x^2+1) f(1) в)f(x)= x^3/1-x2 f(2)
Математика
Вычислить производные при данном значении аргумента а)f(x)=4x^3-3x^2-x-1 f(-1) б)f(x)=(2x^2-1)(x^2+1) f(1) в)f(x)= x^3/1-x2 f(2)
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Применены формулы дифференцирования
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