Вычислить среднюю массу молекулы SO2 в кг.При расчёте учтите, что масса атома углер??да равна 1,993*10 в -23 степени кг.

Химия
Вычислить среднюю массу молекулы SO2 в кг.При расчёте учтите, что масса атома углер??да равна 1,993*10 в -23 степени кг.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
М (молекулы)= Mr * 112 *1.993*10^-23 м = 64* 112*1.993* 10 ^ -23 = 10.6 *10^-23 кг масса молекулы равна произведению молярной массы этой молекулы на 12 массы атома углерода.
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