Вычислить степень окисления в С в молекуле MnCO3
Химия
Вычислить степень окисления в С в молекуле MnCO3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mn(+2)C(+4)O(-2) это степени окисления элементов
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