Вычислить удобным способом пример 40 умножить на 3 умножить на 2 умножить на 4 умнож??ть на 5 Еще один пример 5 умножить на 2 умножить на 3 умножить на 4 умножить на 2 умножить на 2 умножить на 5

Математика

Вычислить удобным способом пример 40 умножить на 3 умножить на 2 умножить на 4 умнож??ть на 5 Еще один пример 5 умножить на 2 умножить на 3 умножить на 4 умножить на 2 умножить на 2 умножить на 5

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