Вычислить удобным способом пример 40 умножить на 3 умножить на 2 умножить на 4 умнож??ть на 5 Еще один пример 5 умножить на 2 умножить на 3 умножить на 4 умножить на 2 умножить на 2 умножить на 5
Математика
Вычислить удобным способом пример 40 умножить на 3 умножить на 2 умножить на 4 умнож??ть на 5 Еще один пример 5 умножить на 2 умножить на 3 умножить на 4 умножить на 2 умножить на 2 умножить на 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40 • 3 • 2 • 4 • 5 = ( 40 • 5 ) • ( 3 • 5 ) • 2 = 200 • 15 • 2 = 200 • 30 = 6000 ========= 5 • 2 • 3 • 4 • 2 • 2 • 5 = ( 5 • 2 ) • ( 2 • 5 ) • 3 • 4 • 2 = 10 • 10 • 12 • 2 = 100 • 24 = 2400
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