Вычислить значения выражений 1)93х+16х-29х х=100 216у-97у-89у у=1000 273а+27а-216а а=10000 2)90*50-х=31*100 70*60+х=83*100 у-80*4=13*10 у+71*10=50*60

Гость: Гость:

1) 93х+16х-29х, при х=100 9300+1600-2900=8000 216у-97у-89у, при у=1000 216000-97000-89000=30000 273а+27а-216а, при а=10000 2730000+270000-2160000=840000 2) 90*50-х=31*100 4500-х=3100 х=4500-3100 х=1400 70*60+х=83*100 4200+х=8300 х=8300-4200 х=4100 у-80*4=13*10 у-320=130 у=130+320 у=450 у+71*10=50*60 у+710=3000 у=3000-710 у=2290