Вычислите 1) 2,16 : 2 целых 7/10 + 0,3 * 1 целая 4/5; 2) 1 целая 3/4 : 25 + 0,4 * 1,9; 3) 6,25 * 1/2 + 4/5 : 0,64; 4) 38 - 15 * 0,6 : 1/4; 5) 1 целая 3/5 * 0,5 + 0,16 * 1 целая 1/4; 6) 9,1+11 целых 1/2 : 5 - 5,6 .
Математика
Вычислите 1) 2,16 : 2 целых 7/10 + 0,3 * 1 целая 4/5; 2) 1 целая 3/4 : 25 + 0,4 * 1,9; 3) 6,25 * 1/2 + 4/5 : 0,64; 4) 38 - 15 * 0,6 : 1/4; 5) 1 целая 3/5 * 0,5 + 0,16 * 1 целая 1/4; 6) 9,1+11 целых 1/2 : 5 - 5,6 .
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1) 1,34 2) 0,83 3) 4,375 4) 2 5) 1 6) 5,8
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