Вычислите: 1) (3,5+5,63)*0,1 2) (2,3+8,35)*0,2 3) (6,31+2,7)*0,3 4) (6,1-3,5)*0,01 5) (14,7+2,5)*0,02 6) (16,3+4,9)*0,03 7) (3,5-2,4)*0,001 8) (11,7-9,3)*0,002 9) (20,1-8,7)*0,003
Математика
Вычислите: 1) (3,5+5,63)*0,1 2) (2,3+8,35)*0,2 3) (6,31+2,7)*0,3 4) (6,1-3,5)*0,01 5) (14,7+2,5)*0,02 6) (16,3+4,9)*0,03 7) (3,5-2,4)*0,001 8) (11,7-9,3)*0,002 9) (20,1-8,7)*0,003
Ответ(ы):
Гость:
1) 9,12 *0,1=0,912 .2)2,65*0,2=0,53 .3)9,01*0,3=2,703 .4)2,6*0,01=0,026 .5)17,2*0,02=0,344 .6)21,2*0,03=0,636 7)1,1*0,001=0,0011 .8)2,4*0,002=0,0048 .9)11,4*0,003=0,0342 сорян что долго,просто неудобно одной рукой набирать
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