Вычислите:1)3/7+4/9.2)8/9--7/8.3)13/15-2/3.4)20/21+3/7.5)17/18-11/12. 6)7/16+1/6.7)2/9+5/6.8)10/21+9/14.9)7/9-4/15.10)9/14-3/7+15/28.11)1/6+1/4-1/8. 12)13/18-29/45+8/15
Математика
Вычислите:1)3/7+4/9.2)8/9--7/8.3)13/15-2/3.4)20/21+3/7.5)17/18-11/12. 6)7/16+1/6.7)2/9+5/6.8)10/21+9/14.9)7/9-4/15.10)9/14-3/7+15/28.11)1/6+1/4-1/8. 12)13/18-29/45+8/15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 55/63 2) 1/72 3) 1/5 4) 11/21 5) 3/163 6) 31/96 7) 57/54 8) 329/294 9) 23/45
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