Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Вычислите 7 1/3:1 2/9-0.8
Вычислите 7 1/3:1 2/9-0.8
Ответ(ы):
Ответил Гость:
7 1/3:1 2/9=22/3*9/11=6 6-0,8=5,2
Похожие вопросы
Make professions from these words. Use a or an. Invent - an inventor Write Police Compose Music Paint Business Act Science Sail
Основная мысль книги "Алые паруса "
Написать уравнение окружности с радиусом 3 и центром (2; 0). Не выполняя построение определить её взаимное расположение с прямой y=3 ...
Какой город имеет координаты 54 с.ш и 28 в.д
Log9 · lg5 · log10 Помогите пожалуйста,буду очень благодарен.
Исправить предложения и аргументировать ответ - Ко мне придут три мои однокурсницы. Магомед не имел ни дачу, ни машину. Немцы не оккупировали Москв...
В конструкторе лего 800 деталей. из 400 деталей можно собрать замок . а для межпланетной станции нужно на 200 деталей больше.можно ли собрать однов...
Почему бензиловый спирт не относится к фенолам?
Проверьте равны ли отрезки AB и BC, если A ( 0; -6; 0 ); B ( -1; -3; 1); и C ( 2; 2; -1 ).
Найдите значение выражения при d = 15: 37d + 4 - 15d + 12 + 56d
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск