Вычислите 7 1/3:1 2/9-0.8

Вычислите 7 1/3:1 2/9-0.8

Ответ(ы):

Ответил Гость:
7 1/3:1 2/9=22/3*9/11=6 6-0,8=5,2
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