Вычислите 8 1/25-6 4/5
Разное
Вычислите 8 1/25-6 4/5
Ответ(ы):
Гость:
нужно найти общий знаменатель,это 25,ищим на что делится и 5 и 25,это все делится на 25,то в 1 дроби общие кратное 1 и умножаем 1•25,а во второй 5 и умножаем 64•5=-9 целых 14/25
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