Вычислите а)1/10 +7/100 д) 15/24+3/8 Задание 834 а) 3/36+ 7/9 д) 13/24 +5/8 Задание 836 а),1/4+4/7+9/28 ??)3/20+7/30+2/40 Решите срочно пжл
Математика
Вычислите а)1/10 +7/100 д) 15/24+3/8 Задание 834 а) 3/36+ 7/9 д) 13/24 +5/8 Задание 836 а),1/4+4/7+9/28 ??)3/20+7/30+2/40 Решите срочно пжл
Ответ(ы):
Гость:
А)1/10 +7/100=10/100+7/100=17/100 д) 15/24+3/8=15/24+9/24=24/24=1 Задание 834 а) 3/36+ 7/9 =3/36+28/36=31/36 д) 13/24 +5/8=13/24+15/24=28/24=1 4/24=1 1/6 Задание 836 а),1/4+4/7+9/28=7/28+16/28+9/28= 32/28=1 4/28=1 1/7 в)3/20+7/30+2/40=18/120+28/120+6/120=52/120=2 16/120=2 2/15
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