Вычислите частное и проверьте ответ умножением в)1\8:1\4 г) 1\4:4\5 ж) 52\81 26\27 з)100\123:75\82 За ??анее спасибо!СРОЧНО !!!!

Математика

Вычислите частное и проверьте ответ умножением в)1\8:1\4 г) 1\4:4\5 ж) 52\81 26\27 з)100\123:75\82 За ??анее спасибо!СРОЧНО !!!!

Автор: Гость