Вычислите частное и проверьте ответ умножением в)1\8:1\4 г) 1\4:4\5 ж) 52\81 26\27 з)100\123:75\82 За ??анее спасибо!СРОЧНО !!!!
Математика
Вычислите частное и проверьте ответ умножением в)1\8:1\4 г) 1\4:4\5 ж) 52\81 26\27 з)100\123:75\82 За ??анее спасибо!СРОЧНО !!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В)1/2 или 0,5 г)5/16 или 0,3 ж)1404/2106 или 0,6 з)8200/900 или 9,1
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