Вычислите, чему равняется значение переменной С на выходе из линейного алгоритма: А = 2 В = 3 А = А * В В = А + В С = 2 * В / А * 3 В ответе укажите число.

Информатика
Вычислите, чему равняется значение переменной С на выходе из линейного алгоритма: А = 2 В = 3 А = А * В В = А + В С = 2 * В / А * 3 В ответе укажите число.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 код на vbscript Sub Zadanie18007865()     A = 2     B = 3     A = A * B     B = A + B     C = 2 * B / A * 3     MsgBox c End Sub Call Zadanie18007865()
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