Вычислите, чему равняется значение переменной С на выходе из линейного алгоритма: А = 2 В = 3 А = А * В В = А + В С = 2 * В / А * 3 В ответе укажите число.

Информатика

Вычислите, чему равняется значение переменной С на выходе из линейного алгоритма: А = 2 В = 3 А = А * В В = А + В С = 2 * В / А * 3 В ответе укажите число.

Автор: Гость