Вычислите, чему равняется значение переменной С на выходе из линейного алгоритма: А = 2 В = 3 А = А * В В = А + В С = 2 * В / А * 3 В ответе укажите число.
Информатика
Вычислите, чему равняется значение переменной С на выходе из линейного алгоритма: А = 2 В = 3 А = А * В В = А + В С = 2 * В / А * 3 В ответе укажите число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 код на vbscript Sub Zadanie18007865() A = 2 B = 3 A = A * B B = A + B C = 2 * B / A * 3 MsgBox c End Sub Call Zadanie18007865()
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