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Вычислите число молекул в 35 г H2SO4
Вычислите число молекул в 35 г H2SO4
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Дано m(H2SO4)=35g Найти n(H2SO4) Решение M(H2SO4)=98g/mol Na=6.02*10^-23 n=m/M*Na=35/98*6.02*10^-23=2.15*10^-23 ответ 2.15*10^-23
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