Вычислите давление жидкости плотностью 1800кг/м(куб) на дно цилиндрического сосуда если высотаее уровня 40 см а площадь дна 4.5 дм(квадрат).Можно ли эту задачу решить если площадь дна сосуда не будет указана

Физика
Вычислите давление жидкости плотностью 1800кг/м(куб) на дно цилиндрического сосуда если высотаее уровня 40 см а площадь дна 4.5 дм(квадрат).Можно ли эту задачу решить если площадь дна сосуда не будет указана
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