Вычислите длину дуги окружности, которой соответствует центральный угол 60°, если радиус окружности равен 3 м.

Алгебра
Вычислите длину дуги окружности, которой соответствует центральный угол 60°, если радиус окружности равен 3 м.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Градусная мера дуги соответствует центральному углу. дуга =60%. мы знаем, что окружность это 360 град. Данная дуга 60/360=1/6 часть окружности. тогда данная дуга (назови ее как -нибудь) =1/6 l где l длина окружности l=2pi×r=2×3×pi=6pi lдуги=6pi/6=pi
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