Вычислите : если че 16 это целых, 3 это тоже целая, 2 тоже целая 1 тоже целая , , под буквой г 3 тоже целая.
Математика
Вычислите : если че 16 это целых, 3 это тоже целая, 2 тоже целая 1 тоже целая , , под буквой г 3 тоже целая.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 2/2+3 3/10=8 4/10+3 3/10=11 7/10 16 1/4-11 7/10=16 5/20-11 14/20=5-8/20=4 12/20=4 3/5 1/4 X 10/3=5/6 3 1/6X3=19/3X3=19/2=9 1/2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Два туриста вышли одновременно навстречу друг другу из пунктов , расстояние между которыми 18 км . скорость одного 4км/ч , а второго 5 км/ч. Через ...
Математика
Русский язык
Какой слово может быть в предложении:рыба со страшной силой хлеснула хвостом и пр??шла под самой ло_ской?