Вычислите : если че 16 это целых, 3 это тоже целая, 2 тоже целая 1 тоже целая , , под буквой г 3 тоже целая.

Математика

Вычислите : если че 16 это целых, 3 это тоже целая, 2 тоже целая 1 тоже целая , , под буквой г 3 тоже целая.

Автор: Гость