"Вычислите и укажите количество принятых электронов в электронном балансе реакции распада калий перманганата." Почему правильный ответ здесь 4?

2KMnO4 = K2MnO4 + O2 + MnO2 потому что перманганат разлагается на два соединения - манганат и диоксид марганца, считаются все электроны, которые он получил: Mn + e = Mn Mn + 3e = Mn 2O - 4e = O2