Вычислите интеграл от -1 до 1 ((6x-22)dx

Вычислите интеграл от -1 до 1 ((6x-22)dx

Ответ(ы):

Ответил Гость:
| - ЗНАЧОК ИНТЕГРАЛА |(6x-22)dx=6|xdx-22|dx=(6*x^22)-22x=3x^2-22x=(3*1^2-3*(-1)^2)-(22*1-22*(-1)=0-44=-44
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