Вычислите используя свойства сложения: 1) (–5+19)+(–19) 2) (–16+(–17))+17 3) –0,4+0,8+0,4 4) (–2/7+1)+(–5/7) 5) 4/15+(–8/25)+(–4/15) 6) 9+(–12)+(–9)+20.
Математика
Вычислите используя свойства сложения: 1) (–5+19)+(–19) 2) (–16+(–17))+17 3) –0,4+0,8+0,4 4) (–2/7+1)+(–5/7) 5) 4/15+(–8/25)+(–4/15) 6) 9+(–12)+(–9)+20.
Ответ(ы):
Гость:
1) =-5 2) =-16 3) 0,8 4) =0 5) =-8/25 6) =8
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