Вычислите используя законы сложения в) (3/7+5/14)+1/14 е) (1/13+1/14)+12/13 А)2/15+1/5+3/10 Б)5/7+3/14+1/21
Математика
Вычислите используя законы сложения в) (3/7+5/14)+1/14 е) (1/13+1/14)+12/13 А)2/15+1/5+3/10 Б)5/7+3/14+1/21
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закон сложения : от перестановки мест слагаемых, сумма не меняется. Смело опускаем скобки. и переставляем слагаемые. 5/14 + 1/14 + 3/7 = 6/14 + 3/7 сложили дроби с одинаковыми знаменателями. Теперь приводим к общему знаменателю эти два слагаемых. 6:2/14:2 = 3/7 складываем 3/7 + 3/7 = 6/7 Это один из способов, есть еще другой.
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