Вычислите используя законы сложения в) (3/7+5/14)+1/14 е) (1/13+1/14)+12/13 А)2/15+1/5+3/10 Б)5/7+3/14+1/21

Математика
Вычислите используя законы сложения в) (3/7+5/14)+1/14 е) (1/13+1/14)+12/13 А)2/15+1/5+3/10 Б)5/7+3/14+1/21
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закон сложения : от перестановки мест слагаемых, сумма не меняется. Смело опускаем скобки. и переставляем слагаемые. 5/14 + 1/14 + 3/7 = 6/14 + 3/7 сложили дроби с одинаковыми знаменателями. Теперь приводим к общему знаменателю эти два слагаемых. 6:2/14:2 = 3/7 складываем 3/7 + 3/7 = 6/7 Это один из способов, есть еще другой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Найти объем серо-водорода который образуется при взаимодействии 9,6 грамм серы (S) с водородом . Помогите пожалуйста.
Ответить
Математика
0,15:30=СРОЧНО ПОМОГИТЕ
Ответить
Окружающий мир
Подумай и запиши ,зачем тебе нужно знать и соблюдать правила повидения в обществе??ых местах.
Ответить
Английский язык
Номер 7 заранее спасибо у меня таких 5 вопроса и каждые 99 баллов)))))
Ответить
Математика
На каждых 4 учеников купили 7 тетрадей купили тетради для 16 мальчиков и для 20 девоч??к сколько всего тетрадей купили напшите плиз тип в столбик и...
Ответить