Вычислите,используя законы умножения а.(54*13/14)*7/13 б.(46*2/15)*15/23 в.(12/13*14/17)*(17/14*13\24) г.(5/16*13/18)*(18/26*16/25) д.21/22*(22/23*24/25)*23/24 е.32/33*52/53*(53/52*33/34)
Математика
Вычислите,используя законы умножения а.(54*13/14)*7/13 б.(46*2/15)*15/23 в.(12/13*14/17)*(17/14*13\24) г.(5/16*13/18)*(18/26*16/25) д.21/22*(22/23*24/25)*23/24 е.32/33*52/53*(53/52*33/34)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А.4914/182=27 б. 1380/345=4 в. 37128/74256=0.5 или 1/2 г. 18720/187200=0,1 или 1/10 д. 255024/303600=0,84 или 21/25 е. 2910336/3092232=1/17
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