Вычислите,какое количество вещества составляет 128 г оксида серы (IV), и рассчитайте его объём при нормальных условиях.

Химия

Вычислите,какое количество вещества составляет 128 г оксида серы (IV), и рассчитайте его объём при нормальных условиях.

Автор: Гость