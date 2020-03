Вычислите концентрацию ионов водорода и гидроксид ионов,если рН раствора равен 8,5

PH= -Lg[H+] . По знач pH определяется концентрация ионов водорода [Н+] в растворе. -Lg[H+] = -LgX= 8.5 LgX = -8.5 x= 9.294*10^-4моль/л Ионное произведение воды Кн2о = произведению концентрации [н+] и гидроксильных ионов [OH-] Kн2о = [н+] * [он-] = 10^-7 *10^-7 =10^-14 Найдём концентрацию гидроксидных групп [OH-] [OH-] =Кн2о/[н+] = 10^-14/9.294*10^-4 =0.1*10^-10 моль/л Ответ [н+]=9.294*10^-4 моль/л [ОН-]=0.1*10^-10моль/л