Вычислите массовую долю растворенной вещества в растворе ,полученному растворен??ем :30г соли в 120 г воды
Химия
Вычислите массовую долю растворенной вещества в растворе ,полученному растворен??ем :30г соли в 120 г воды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) m раствора = m растворенного в-ва + m растворителя (воды)=30+120=150г. 2) омега растворенного в-ва = m растворенного в-ва / m раствора = 30г / 150г = 0,2 * 100% = 20%
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