Вычислите массовую долю серебра, содержащегося в нитрате серебра AgNO3 (W-омега; /-д??обь; *-умножить) W=Ar*n/Mr * 100%, где Ar-атомная масса элемента, Mr-молекулярная масса вещества.
Химия
Вычислите массовую долю серебра, содержащегося в нитрате серебра AgNO3 (W-омега; /-д??обь; *-умножить) W=Ar*n/Mr * 100%, где Ar-атомная масса элемента, Mr-молекулярная масса вещества.
Ответ(ы):
Гость:
Ω=107х1/(107+14+48)=0,6331 или 63,31%
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