Вычислите массовую долю серной кислоты в растворе полученном при сливании 500 грамм 10% раствора и 250 грамм 20% раствора серной кислаты

Химия

Вычислите массовую долю серной кислоты в растворе полученном при сливании 500 грамм 10% раствора и 250 грамм 20% раствора серной кислаты

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