Вычислите массовую долю серной кислоты в растворе полученном при сливании 500 грамм 10% раствора и 250 грамм 20% раствора серной кислаты
Химия
Вычислите массовую долю серной кислоты в растворе полученном при сливании 500 грамм 10% раствора и 250 грамм 20% раствора серной кислаты
Ответ(ы):
Гость:
M=500*10/100=500*0,1=50 m2=250*0,2=50 m3=50+50=100 m3р-ра=500+250=750 W3=m3/m3р-ра=100/750=0,133*100%=13,3%
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