Вычислите массовую долю сульфида ме- ди (2) в руде, если известно, что из 800 кг руды можно получить 250 кг меди.

CuS+H2=Cu+H2S Вставить: 250 кг над Cu;64 под Cu; x над CuS; а 96 под CuS И составить пропорцию: x=96*250/64=375 кг CuS есть в составе руды Теперь составим пропорцию: 800кг--->100%.......................................... 375кг--->y%............................................... y=375*100/800=46,875%