Вычислите массу 10% раствора серной кислоты, которой потребуется для полной нейтрализации 50 грамм гидроксида натрия.

Гость: Гость:

H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O n(NaOH) = 50 г : 40 г/моль = 1,25 моль n(H2SO4) = 0.5n(NaOH) = 0.652 моль m(H2SO4) = 0.625 моль * 98 г/моль = 61,25 г m(р-ра) = 61,25 г : 0,1 = 612,5 г