Вычислите массу цинка, необходимую для реакции с избытком раствора соляной кислоты так, чтобы выделившийся водород восстановил 4г оксида меди (2) до металлической меди?
Вычислите массу цинка, необходимую для реакции с избытком раствора соляной кислоты так, чтобы выделившийся водород восстановил 4г оксида меди (2) до металлической меди?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 CuO + H2 = Cu + H2O n(CuO) = m/M = 4 г / 80 г|моль = 0.05 моль n(Zn) = n(CuO) = 0.05 моль (стехиометрия) m(Zn) = n*M = 0.05 моль * 65 г|моль = 3.25 г