Вычислите массу фенола, которую можно получить из 1500 г 10%-ного раствора фенолята н??трия. Каким веществом следует обработать имеющийся раствор? Напишите уравнение реакции.

Химия

Вычислите массу фенола, которую можно получить из 1500 г 10%-ного раствора фенолята н??трия. Каким веществом следует обработать имеющийся раствор? Напишите уравнение реакции.

Автор: Гость