Вычислите массу фенола, которую можно получить из 1500 г 10%-ного раствора фенолята н??трия. Каким веществом следует обработать имеющийся раствор? Напишите уравнение реакции.
Химия
Вычислите массу фенола, которую можно получить из 1500 г 10%-ного раствора фенолята н??трия. Каким веществом следует обработать имеющийся раствор? Напишите уравнение реакции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1500×10/100=150qr.-massa fenoleta natriya. C6H5ONa+H2O=C6H5OH+NaOH 150 - X 118 - 96 X=150×96/118=
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