Вычислите массу сероводорода который выделится при взаимодействии водорода и 32грамм серы содержащей 5%примеси

Химия

Вычислите массу сероводорода который выделится при взаимодействии водорода и 32грамм серы содержащей 5%примеси

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