Вычислите массу сероводорода который выделится при взаимодействии водорода и 32грамм серы содержащей 5%примеси

Химия
Вычислите массу сероводорода который выделится при взаимодействии водорода и 32грамм серы содержащей 5%примеси
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
0,05*32=1,6 32-1,6=30,4 (г) Серы Уравнение реакции: 30,4-----------х г S + H2----->H2S 32г -----------34г x=m(H2S)=323г n=m:M => n(H2S)=(30,4*34)/32=32,3моль n=V:Vm => V=32,3*22,4=723,52 литров ответ: 723,52 литров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Кол-во (ног, усов, глаз) у ракообразных
Ответить
Математика
Сколько будет 2*2+35467
Ответить
Русский язык
Сделать полный письменый разбор двух слов по сотаву избушка пришкольный
Ответить
Физика
Что послужило природной основой для единницы длинны.
Ответить
Разное
Что обозначает буква L в технологии
Ответить
Литература
О чём говорится в книге иное решение ( Андрей Семёнов )
Ответить
Математика
Сколько будет 4544+665
Ответить
Русский язык
Подберити однокоренные слова к глаголу коснеть
Ответить
Биология
Становление клеточной теории.
Ответить
Химия
Вставьте пропущенные слова . По формуле CO2 можно сказать : 1.Название ... 2.Одна ... CO2. 3.Молекула состоит из одного ... углерода и двух... кисл...
Ответить