Вычислите массу сероводорода который выделится при взаимодействии водорода и 32грамм серы содержащей 5%примеси
Химия
Вычислите массу сероводорода который выделится при взаимодействии водорода и 32грамм серы содержащей 5%примеси
Ответ(ы):
Гость:
0,05*32=1,6 32-1,6=30,4 (г) Серы Уравнение реакции: 30,4-----------х г S + H2----->H2S 32г -----------34г x=m(H2S)=323г n=m:M => n(H2S)=(30,4*34)/32=32,3моль n=V:Vm => V=32,3*22,4=723,52 литров ответ: 723,52 литров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Русский язык
Биология