Вычислите массу воды выпаренной из 5,кг 5% раствора соли,если массовая доля соли в растворе,стало равно 10%.

Гость: Гость:

5 кг = 5000 г. m(соли) = ω₁*m(p-pa) = 0,05*5000 г. = 250 г. ω₂= 0,1 ω₂ = m(соли)/m₂(p-pa) m₂(р-ра) = m(соли)/ω₂ = 250/0,1 = 2500 г.