Вычислите массу воды выпаренной из 5,кг 5% раствора соли,если массовая доля соли в растворе,стало равно 10%.
Химия
Вычислите массу воды выпаренной из 5,кг 5% раствора соли,если массовая доля соли в растворе,стало равно 10%.
Ответ(ы):
Гость:
5 кг = 5000 г. m(соли) = ω₁*m(p-pa) = 0,05*5000 г. = 250 г. ω₂= 0,1 ω₂ = m(соли)/m₂(p-pa) m₂(р-ра) = m(соли)/ω₂ = 250/0,1 = 2500 г.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай предложения спиши вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препин??ния найди однородные обстоятельства выраженные именами существител...
Алгебра
Помогите пожалуйста. 1) Решите уравнение. log2(x/5+1)=0 2)Решите неравенство: 1) log 0,2(x/2-6)>0; 2) lоg5(2x+3)>log5(x-1)
Русский язык
В каком ряду на месте пропусков во всех словах стоит буква "е"? 1)Мы слыш_м, она меч??а_т, ты помеша_шь 2)Мы подиш_м, вы подерж_те, ты куса_шь 3...
Русский язык
Есть ли при частный оборот в предложении: над лугами тащились из-за реки, цепляясь за облетевшие ветлы, рыхлые тучи.