Вычислите молярную концентрацию гидроксида натрия в водном растворе если в 1л его содержится 4г NaOH

Дано: V=1 л; m(NaOH)=4 г; M(NaOH)=39,997 г/моль (округляем до 40 г/моль) Найти: Сm(NaOH)-? _________________________ Решение: Пользуемся ф-лой для нахождения молярной концентрации: Сm(NaOH) = m/(M*V) - подставляем наши значения в ф-лу и получаем: Сm(NaOH) = 4 г/(40 г/моль * 1 л)=0,1 моль/л Ответ: молярная концентрация гидроксида натрия в водном растворе составляет 0,1 моль/л.