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Вычислите наиболее рациональным способом (3 1/4 х 0,67) х (- 4/13)
Вычислите наиболее рациональным способом (3 1/4 х 0,67) х (- 4/13)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
(3 1/4 х 0,67) х (- 4/13) =(-4/13*13/4)*0,67=-1*0,67=-0,67
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