Вычислите наиболее удобным способом: 1)1,3 x 0.45 x 7.2 2)1.7 x 4.5 x 6.9 x 1.1 3)0.25 x 3.6 x 0.76 --------------------- ------------------------------- ------------------------- 1.5 x 1.2 x 0.65 0.23 x 6.8 x 0.9 x 5.5 0.4...
Математика
Вычислите наиболее удобным способом: 1)1,3 x 0.45 x 7.2 2)1.7 x 4.5 x 6.9 x 1.1 3)0.25 x 3.6 x 0.76 --------------------- ------------------------------- ------------------------- 1.5 x 1.2 x 0.65 0.23 x 6.8 x 0.9 x 5.5 0.45 x 0.19 x 0.5 4)0.25 x 18.6 x 4.2 x 5.7 --------------------------------- 1.9 x 1.26 x 3.1 x 0.5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(0,45×0,72)×1,3=0,324×1,3=0,4212 2)(1,7×1,1)×(4,5×6,9)=1,87×31,05=58,0635 3)(3,6×0,76)×0,25=2,736×0,25=0,684 ------------------------------------------------------------------------------ (1,5×1,2)×(0,65×0,45)×(0,23×0,9)×(6,8×0,19)×(5,5×0,5)=1,8×0,2925×0,207×1,292×2,75=(1,8×0,207)×(0,75×1,292)×0,2925=0,3726×0,969×0,2925=0,3610494×0,2925=0,1056069495 4)(0,25×4,2)×(18,6×5,7)=1,05×106,02=111,321 ---------------------------------------------- (1,9×3,1)×(1,26×0,5)=5,89×0,63=3,7107
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