Вычислите объем аквариума в форме прямоугольного параллелепипеда измерения которого a,b и c, если a=60см b=50см c=40 см
Математика
Вычислите объем аквариума в форме прямоугольного параллелепипеда измерения которого a,b и c, если a=60см b=50см c=40 см
Ответ(ы):
Гость:
60×50×40=120 000см3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Найдите только истинные высказывания. 1) все многоугольники имеют хотябы 3 вершины. 2) все четырехугольники у которых имеется 2 прямых угла-прямоуг...
Математика
За 3 дня пятницу субботу и воскресенье турист прошёл 98,55 км. за пятницу и субботу он прошёл 72,51 км. сколько км проходил турист каждый день, есл...
География