Вычислите объем аквариума в форме прямоугольного параллелепипеда измерения которого a,b и c, если a=60см b=50см c=40 см

Математика

Вычислите объем аквариума в форме прямоугольного параллелепипеда измерения которого a,b и c, если a=60см b=50см c=40 см

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