Вычислите объем аммиака, полученного при взаимодействии 2 л азота (н.у.) с водородо??, если объемная доля выхода продукта от теоретически возможного равна 10%.

Химия

Вычислите объем аммиака, полученного при взаимодействии 2 л азота (н.у.) с водородо??, если объемная доля выхода продукта от теоретически возможного равна 10%.

Автор: Гость