Вычислите объём тела, полученного вращением вокруг оси X фигуры, ограниченной лин??ями y=4/x; y=0; x=4; x=1. Сделать чертёж.
Математика
Вычислите объём тела, полученного вращением вокруг оси X фигуры, ограниченной лин??ями y=4/x; y=0; x=4; x=1. Сделать чертёж.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заштрихованную часть тела вращения отобразить в нижнюю полуплоскость
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