Вычислите объем углекислого газа(н. у),который образуется при растворении в уксус??ой кислоте 250 г известняка,содержащего 20% примесей.
Химия
Вычислите объем углекислого газа(н. у),который образуется при растворении в уксус??ой кислоте 250 г известняка,содержащего 20% примесей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ω(СаСО3) = 100%-20% = 80% = 0,8 m(CaCO3) = 250 г×0,8 = 200 г M(CaCO3) = 100 г/моль ∨(СаСО3) = m(CaCO3)/M(CaCO3) ∨(СаСО3) = 200 г/100 г/моль = 2 моль СаСО3 + 2НООС-СН3 = (СН3-СОО)2Са + СО2 + Н2О Из уравнения реакции следует, что ∨(СаСО3) = ∨(СО2) = 2 моль Vm = 22,4 л/моль V(CO2) = Vm×∨(CO2) V(CO2) = 22,4 л/моль×2 моль = 44,8 л Ответ: 44,8 л
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