Вычислите объем углекислого газа(н. у),который образуется при растворении в уксус??ой кислоте 250 г известняка,содержащего 20% примесей.

Химия

Вычислите объем углекислого газа(н. у),который образуется при растворении в уксус??ой кислоте 250 г известняка,содержащего 20% примесей.

Автор: Гость