Вычислите относительную молекулярную массу азотной кислоты HNO3 и укажите,какую информацию о веществе несёт его химическая формула.*Наиболее ярко выраженные неметаллические свойства имеет: а)N;б)C;в)O;г) B

Химия

Вычислите относительную молекулярную массу азотной кислоты HNO3 и укажите,какую информацию о веществе несёт его химическая формула.*Наиболее ярко выраженные неметаллические свойства имеет: а)N;б)C;в)O;г) B

Автор: Гость