Вычислите относительную молекулярную массу азотной кислоты HNO3 и укажите,какую информацию о веществе несёт его химическая формула.*Наиболее ярко выраженные неметаллические свойства имеет: а)N;б)C;в)O;г) B
Химия
Вычислите относительную молекулярную массу азотной кислоты HNO3 и укажите,какую информацию о веществе несёт его химическая формула.*Наиболее ярко выраженные неметаллические свойства имеет: а)N;б)C;в)O;г) B
Ответ(ы):
Гость:
1+14+16*3=63-массовая доля вещества
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